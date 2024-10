Ubach opina que Iago Andreu "té molt poc de persona"

Andorra la VellaEn una intervenció plena de duresa al programa Avui Serà un Bon Dia d'RTVA, Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), va fer unes declaracions incendiàries contra Iago Andreu, director de la CEA "de porc i de senyor se'n ve de mena", afirmant que "aquest personatge té molt poc de persona". Aquestes paraules han generat controvèrsia, reflectint la seva creixent frustració amb les polítiques d’habitatge impulsades pel Govern.

Ubach ha sigut molt crític amb la gestió del mercat immobiliari, reiterant que "no es pot permetre l’arribada de més temporers mentre no es resolgui el problema de l’habitatge". A l'entrevista, feta per Gabriel Fernández, va destacar que la situació actual d’habitatge no ha millorat en els últims deu anys i va alertar que, sense mesures immediates, el país es trobarà en la mateixa crisi d’aquí a cinc anys.

El sindicalista va aprofitar l'ocasió per criticar la llei òmnibus, que segons ell perjudica tant els llogaters que ofereixen preus raonables com aquells que es troben amb dificultats per actualitzar els seus preus segons l'IPC. "Estem putejant aquesta gent", va afegir amb contundència, expressant la seva indignació per la situació.

Ubach també va posar el focus en la precarietat dels treballadors temporers, assegurant que es veuen obligats a viure en condicions insalubres, amb pisos sobreocupats. “Hi ha pisos on s’instal·len vint-i-cinc persones, i tothom mira cap a un altre costat perquè l’important és obrir les pistes”, va denunciar, posant en relleu la falta de control sobre aquesta situació. Va advertir que l'arribada de 3.000 nous treballadors per a la temporada d'hivern podria empitjorar encara més les condicions laborals i de vida dels temporers.