Ubach critica la manca de control dels "pisos patera"

Andorra la VellaEn una contundent intervenció al programa Avui Serà un Bon Dia d’RTVA, Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), ha llançat dures crítiques a les polítiques d’habitatge impulsades pel Govern.

Ubach va manifestar la setmana passada la seva preocupació per la situació actual del mercat immobiliari. Ha estat clar a afirmar que “no es pot permetre l’arribada de més temporers mentre no es resolgui el problema de l’habitatge”.

Durant l’entrevista amb Gabriel Fernández, Ubach ha subratllat que, si no es prenen mesures immediates, el país continuarà en la mateixa situació d’aquí a cinc anys. Tal com ha estat des de fa una dècada. Ha denunciat que els preus del lloguer no s’ajusten a la realitat i ha criticat la “llei òmnibus”. Segons ell afecta tant els llogaters que apliquen preus raonables com aquells que tenen problemes per actualitzar els preus d’acord amb l’IPC.

“Pisos patera”

El líder sindical també ha qüestionat la falta de control sobre els pisos on s’amunteguen temporers. De fet, arribant a afirmar que “hi ha pisos on s’instal·len vint-i-cinc persones, i tothom mira cap a un altre costat perquè l’important és obrir les pistes”.

Ubach ha advertit que aquestes condicions inacceptables per als treballadors temporers podrien empitjorar amb la incorporació de 3.000 nous treballadors per a la temporada d’hivern. De fet, ha carregat contra la CEA en diferents punts i l’acusa de guanyar sempre “has de mantenir les teves afirmacions, no pots dir una cosa i si no agrada dir que no ho has dit”.

L’USdA ha insistit reiteradament a aportar solucions per pal·liar el problema de l’habitatge. Tanmateix, segons Ubach, “el Govern encara mira cap a un altre cantó”. La preocupació creixent entre els sindicats apunta que, si no es prenen mesures urgents. La crisi de l’habitatge continuarà empitjorant. En resum, afectant tant la població resident com els temporers que arriben per treballar durant les temporades d’hivern.