Els ulls, la gran carta de presentació del nostre rostre

Andorra la VellaUna vintena de persones han participat aquest dimarts en el taller organitzat per Pyrénées Andorra en el marc dels 'Beauty Days'. La ponència, organitzada per la marca de cosmètica Clarins, s'ha centrat en la mirada i els diferents tractaments per tenir cura d'una zona tan delicada com els ulls. Segons ha explicat Miguel Ángel Garzón, formador de Clarins, "el més important, a més de disposar d'una bona crema, és posar-la correctament". En aquest sentit, ha remarcat que la crema "no s'ha d'aplicar amb petits copets i encara menys repartir-la amb les mans desplaçant-les per la cara. La crema s'ha de posar fent pressió amb els dits o els palmells". Clarins és una de les marques de cosmètica més prestigioses de tot el planeta. Va ser Jacques Courtin-Clarins qui, l'any 1954, va fundar a París l'Institut Clarins, que en els seus orígens va ser un centre de bellesa. Gairebé un segle després, la casa francesa continua mantenint-se fidel als principis amb què va ser creada: realçar la bellesa de la dona oferint-li una gamma de productes elaborats a partir d'ingredients naturals de qualitat.

Garzón ha ensenyat la gamma de productes de Clarins a través de l'exemple d'una dona jove que va creixent i va canviant les seves necessitats. "Així, totes les presents, poden identificar-se amb aquest personatge fictici en algun moment o altre, i saber exactament quina crema necessiten segons l'edat que tenen". També ha afirmat que, avui en dia, "els ulls són la part més important del nostre rostre, són la gran carta de presentació del rostre", especialment durant els darrers anys l'ús de la mascareta. A més a més, ha destacat que els telèfons mòbils i les pantalles dels ordinadors han provocat que les dones actuals, especialment les més joves, tinguin el contorn dels ulls més envellit que les dones de la mateixa edat de generacions anteriors.

Enguany, precisament els tallers dels 'Beauty Days ' han volgut potenciar la bellesa a través de marques de cosmètica sostenible i, natural. Un dels objectius del 75è aniversari de Pyrénées Andorra és, precisament, #SerMésEco, i per això en els darrers mesos ha potenciat l'entrada de noves marques que treballin amb productes ecològics i tinguin el respecte pel medi ambient entre els seus pilars fundacionals. Durant les darreres dues setmanes s'han celebrat ponències amb marques com Cocunat, Maminat, Medik8, i aquest mateix dimarts amb Clarins. Demà dimecres conclouen els tallers amb la participació d'ISDIN i encara t'hi pots inscriure d'aquest ENLLAÇ . A més a més, els assistents rebran un petit obsequi de regal per poder posar en pràctica a casa les tècniques de cura de la pell que hagi après durant la sessió.

Els 'Beauty Days' encara donen per més

Els tallers finalitzen demà, però els 'Beauty Days ' encara s'allarguen fins al 24 d'abril. Els usuaris de My Pyri -recorda, només t'has de descarregar l'app i inscriure't de manera totalment gratuïta-, poden gaudir d'un 20% de descompte a les seccions de perfumeria i parafarmàcia. Algunes de les marques més destacades dels 'Beauty Days' són Sisley, Dior, La Colline, Guerlain, Esthederm i Filorga, a més de tota la gamma de cosmètica natural impulsada per Pyrénées Andorra com Cocunat, Alma Secret i Maminat -totes elles exclusives de Pyrénées-, Clarins, Biotherm, Nuxe i Caudalie. A més a més, durant aquest període a l'Espai Beauty de la tercera planta podràs gaudir d'un descompte especial, que s'acumula al 10% que ja tens habitualment amb la targeta My Pyri.