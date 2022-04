Andorra, posa't guapa

Andorra la VellaEl canvi d'estació és l'oportunitat perfecta per fer una actualització dels tractaments de bellesa que fem servir per cuidar-nos. I és que no tractem de la mateixa manera la nostra pell a la primavera que a l'hivern, per exemple, així que una temporada més Pyrénées Andorra posa en marxa els 'Beauty Days' per facilitar-te el canvi i fer que llueixis radiant!

Des del 7 d'abril fins al 24 d'abril, els usuaris de My Pyri -recorda, només t'has de descarregar l'app i inscriure't de manera totalment gratuïta-, poden gaudir d'un 20% de descompte a les seccions de perfumeria i parafarmàcia. A més a més, durant aquest període a l'Espai Beauty de la tercera planta podràs gaudir d'un descompte especial, que s'acumula al 10% que ja tens habitualment amb la targeta My Pyri:

10% addicional per la compra d'una manicura i pedicura

10% addicional en tractaments facials o corporals

10% addicional en tractaments Endosphère facials o corporals.

10% addicional en tractament CC Glow

Tractament Indiba: Regal d'una sessió per la compra d'un paquet de 5 sessions

Tractament Indiba: Regal de tres sessions per la compra d'un paquet de 10 sessions

Algunes de les marques més destacades dels 'Beauty Days' són Sisley, Dior, La Colline, Guerlain, Esthederm i Filorga, a més de tota la gamma de cosmètica natural impulsada per Pyrénées Andorra com Cocunat, Alma Secret i Maminat -totes elles exclusives de Pyrénées-, Clarins, Biotherm, Nuxe i Caudalie. Durant els pròxims dies podràs trobar la millor selecció dels seus productes, i a més a més, Pyrénées Andorra sorteja una targeta regal per valor de 500€ per poder gastar a les seccions de perfumeria, parafarmàcia i Espai Beauty, un pack de manicura completa i una sessió del nou tractament CC Glow en l’Espai Beauty. Què més vols! Gaudeix de la primavera, i dels ‘Beauty Days’ !