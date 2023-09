Últims dies per a la declaració de l'IRPF

Andorra la VellaEl període per presentar la declaració voluntària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’exercici 2022 finalitza el dilluns 2 d’octubre. Habitualment la data de finalització és el 30 de setembre, però tenint en compte que aquest any és dissabte i l’oficina del departament de Tributs i Fronteres està tancada, tal com estableix el Codi de l'administració quan el darrer dia del termini és festiu, aquest finalitzarà el primer dia hàbil següent.

Aquesta circumstància es dona sovint en tots els impostos (IGI, IS, IRNR,...) i, per exemple, en l'IRPF ja es va donar en alguns dels primers exercicis. La pàgina web de Tributs informa d’aquest canvi a la ciutadania a través d’un compte enrere.

Recordar que la declaració es pot efectuar a través de la seu electrònica del Govern, https://www.e-tramits.ad/tramits/impostos/irpf, o a l’oficina del departament situada a la Baixada del Molí, 26, d’Andorra la Vella, amb cita prèvia.