Unicef recapta més de 43.000 euros en el sopar de celebració del 75è aniversari

Andorra la VellaEl Comitè d'Andorra per l'Unicef va celebrar aquest dijous el sopar solidari per commemorar el 75è aniversari de l'entitat. L'esdeveniment va tenir lloc a l'Andorra Park Hotel i va comptar amb un àpat de productes de proximitat andorrans servits per l'empresa de càtering Exe Prisma. En total es van recaptar 43.650 euros.

La cita va comptar amb l'assistència de 170 persones i també hi van prendre part nombroses autoritats encapçalades pel copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i el cap de Govern, Xavier Espot.

Durant el sopar, i després dels discursos de les autoritats, es va fer una connexió en diferit de la representant d’Unicef al Bhutan, Marie Consolée Mugankendo, que va agrair el suport financer prestat per Andorra els darrers quatre anys. L’ambaixador d'Unicef a Andorra, Albert Llovera, va dirigir unes paraules explicant la seva trajectòria amb l'entitat.

La recaptació de l'esdeveniment anirà en benefici dels projectes que actualment dona suport Unicef al Bhutan (integració d'infants discapacitats), l'Afganistan (protecció de les nenes i promoció de la igualtat de gènere) i Bangladesh (combatre els efectes nocius del canvi climàtic en els infants).