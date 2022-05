Al voltant de 150 persones ja s'han inscrit al sopar solidari d'Unicef

Andorra la VellaUnicef Andorra celebrarà el proper 12 de maig un sopar solidari que servirà per a celebrar el 75è aniversari de l'entitat a nivell internacional. La cita, que va haver d'ajornar-se l'any passat a causa de la pandèmia, tindrà lloc a partir de les 20 hores a la Sala Guillemó de l'Andorra Park Hotel. Fins al moment, tal com ha apuntat aquest divendres el director d'Unicef Andorra, Albert Mora, ja hi ha inscrites al voltant d'unes 150 persones.

L'esdeveniment es duu a terme gràcies a la col·laboració de l'establiment hoteler, que cedeix les instal·lacions de manera gratuïta, al restaurant Fourteen, que s'encarregarà del servei de càtering, i dels tres mitjans de comunicació de premsa escrita del país, que han promocionat la trobada als seus diaris.

Tots els beneficis recaptats es destinaran íntegrament als tres projectes que l'entitat té en marxa actualment al Bhutan, on es treballa en la integració d'infants amb discapacitat; a l'Afganistan, on es dona ajuda a nenes i dones que pateixen violència de gènere, i a Bangladesh, indret on es treballa per pal·liar els efectes del canvi climàtic en els infants.

Malgrat la proximitat de la cita, Mora ha posat en relleu que qui vulgui encara pot apuntar-se adreçant-se a la plana web morabanc.ad/entrades i escollir la versió d'entrada que vulgui. En aquest sentit, cal destacar que per assistir presencialment el preu és de 260 euros, malgrat que també s'ofereix la possibilitat de fer donacions des de la fila zero o bé qualsevol altra contribució genèrica de l'import desitjat.

Pel que fa al nombre de persones que hi assistiran, tant Mora com la vicepresidenta d'Unicef Andorra, Marianela Vila, han posat en relleu que no hi ha un límit màxim d'assistents fixat. Tot i això, "estem molt contents perquè la resposta de la gent està sent molt bona i estem complint amb les expectatives", han assenyalat. A banda de contribuir amb projectes internacionals, han comentat que l'ONG també duu a terme projectes a Andorra com és el cas de les campanyes de sensibilització, la tasca que es fa a les escoles o bé l'Observatori de la Infància.