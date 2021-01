La vacuna d'AstraZeneca no arribarà amb els volums previstos

Andorra la VellaLa farmacèutica AstraZeneca ha anunciat que no podrà complir amb el ritme d'entrega acordat pel primer trimestre de l'any a causa d'un problema en la cadena de subministrament. L'empresa va informar la Unió Europea d'aquest contratemps causat per un rendiment baix d'una planta de fabricació. La Unió Europea ha comprat 400 milions de dosis del vaccí desenvolupat per AstraZeneca i la Universitat d'Oxford.

Un nou contratemps per Andorra que també ha adquirit aquesta vacuna a través del projecte Covax de l'Organització Mundial de la Salut i que hauria de ser aprovada la setmana vinent per l'Agència Europea del Medicament. Des de la Comissió Europea han expressat la seva insatisfacció per la notícia i segueixen insistint a tenir un calendari d'entregues precís per poder planificar els programes de vacunació. El retard d'AstraZeneca, se suma a la reducció en la distribució del vaccí de Pfizer.