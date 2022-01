La Vall del Madriu llueix la seva esplendor a Carrefour

Andorra la VellaUna vintena de fotografies de la Vall del Madriu-Perafita-Claror lluiran fins al 15 de març a l'espai de 'Bon Appétit' de Carrefour Andorra 2000. Tots aquells que s'apropin a l'àrea de restauració podran gaudir de les imatges i d'una breu explicació en quatre idiomes (català, espanyol, francès i anglès), sobre els tresors naturals d'aquest Patrimoni de la Humanitat andorrà.

L'exposició es va inaugurar el passat 26 de gener amb motiu del dia internacional de l'educació ambiental i ha estat organitzada per l'equip ONE TEAM de sostenibilitat de Grup Pyrénées. ONE TEAM és una proposta que sorgeix des de Direcció General per iniciar una transformació cultural que millori el treball en equip i les dinàmiques laborals i de gestió de la companyia. ONE TEAM està format per set grups multidisciplinaris i transversals, on no hi ha jerarquies i l'opinió de tots els treballadors val el mateix.

El ONE TEAM de sostenibilitat de Grup Pyrénées ha organitzat recentment diverses accions per conscienciar els empleats sobre bones pràctiques mediambientals. El passat 26 de gener va realitzar un 'webinar' amb Andorra Sostenible sobre la gestió de residus, en el qual, "es van donar múltiples consells, recomanacions, i petits i grans gestos del dia a dia que contribueixen a un canvi d'hàbits pel que fa a la compra, la cuina, la higiene, la neteja de la llar, per aconseguir el 'residu zero'", asseguren des del ONE TEAM de sostenibilitat. Està previst que totes aquestes conclusions es presentin pròximament a tota la plantilla.