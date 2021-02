La variant britànica del SARS-CoV-2 ja s'estén pel Pirineu

Andorra la Vella“L'escenari actual, a curt termini, el coneixem però de les amenaces que tenim, la principal és l'estesa de les noves variants”, així de contundent s'ha mostrat aquest dimecres el secretari general de Salut de la Generalitat catalana, Marc Ramentol, en la compareixença del Procicat per a l'anunci de noves mesures que venen a flexibilitzar lleugerament la situació al país veí del sud. Preguntat per la situació a la Vall d'Aran, un dels territoris més afectats per la gran quantitat de contagis que s'han produït des del final de les vacances de Nadal, el dirigent ha explicat que aquesta setmana s'han seqüenciat dotze mostres de coronavirus, de les quals cinc corresponen a la soca britànica del SARS-CoV-2.

Ramentol, però, ha avisat que caldrà esperar que es seqüenciïn més mostres per saber si realment la variant britànica és la causant de l'afectació del coronavirus a la Vall d'Aran. “De moment, la mostra seqüenciada és molt petita i haurem d'esperar uns dies per tenir més resultats”, ha explicat.

Per territoris, l'Aran segueix tenint el risc més elevat, tot i que segueix baixant. En les últimes hores ha passat de 1.709 a 1.519, mentre que l'Rt ha caigut de 0,82 a 0,78. El més preocupant és que es mantenen 13 persones ingressades per Covid-19 a l'Espitau Val d'Aran. El Conselh Generau també ha informat que en les últimes 24 hores s'han notificat set nous positius.

On segueixen pujant els indicadors, informa l'ARA Pirineus, és al Pallars Sobirà, on el risc passa de 501 a 548 i l'Rt puja de 3 a 3,28. Cal tenir en compte, però, que en territoris poc poblats, la detecció de pocs casos fa créixer molt ràpidament aquests indicadors. El que també creix, de 3 a 4, és el nombre de persones de la comarca hospitalitzades per Covid-19. La situació també empitjora al Pallars Jussà, tot i que les xifres són molt més baixes que al Sobirà. El risc passa de 48 a 98 i l'Rt puja de 0,53 a 1. Una persona de la comarca es manté hospitalitzada per Covid-19, segons informa el departament de Salut de la Generalitat.