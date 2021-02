Una padrina de Sant Vicenç d’Enclar és la víctima 103 de la pandèmia

Andorra la VellaLa Covid s’ha endut la vida d’una dona de 93 anys que residia a la clínica geriàtrica de Sant Vicenç d’Enclar, i que ha mort aquest dimecres, esdevenint la víctima número 103 des de l’inici de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2 la primavera passada. Una crisi sanitària que ha incidit amb molta violència a les residències de padrins i padrines. La d’aquest dimecres és la dotzena víctima que residia al centre de Santa Coloma, on es va detectar un brot a principi d’any. Recordem que tots els residents, excepte un que ja havia passat la malaltia i que per tant estava immunitzat, s’han anat contagiant, així com també ho han fet bona part dels treballadors d’aquesta clínica geriàtrica.

Pel què fa a la gestió de la pandèmia, durant les darreres 24 hores s'han detectat 53 nous contagis. Es redueix la pressió sobre el sistema sanitari, tot i que es manté sobre la Unitat de Cures Intensives, de manera que aquest dimecres hi ha 29 pacients hospitalitzats: 17 a planta i 12 a l'UCI (amb dues altes respecte dimarts). A la planta habilitada per a ingressos per Covid del Cedre no hi queda cap malalt. De la mateixa manera, la taxa de reproducció es manté des de fa dues setmanes per sota d'1, i se situa, concretament, en 0,89.

En relació amb la situació a les escoles, hi ha sis aules confinades totalment i 21 sota vigilància activa. El ministre també ha comentat les dades més recents que afecten el cribratge escolar. En aquest sentit, durant aquesta setmana s'han fet proves a 1.508 alumnes, dels quals 7 han donat un resultat positiu, fet que representa un 0,46% de positivitat. Des de la posada en marxa d'aquests cribratges massius, ja s'ha arribat fins a les 16.503 proves.

El titular de Salut també ha actualitzat la taxa de reproducció actual del virus. Dilluns la Ro se situava a 0,9, mentre que aquest dimecres ha baixat fins a 0,89. Aquesta reducció moderada de la incidència provoca que Andorra hagi baixat un nivell de risc, passant del 4 al 3.

Quant a la campanya de vacunació, dimarts es van injectar 1.138 vaccins i, durant els pròxims dies, s'arribarà al límit dels 1.300. En aquest sentit, Benazet ha reconegut que durant tot el procés no s'ha detectat cap incidència, a banda d'una reacció al·lèrgica sorgida en una persona a l'inici de la campanya.