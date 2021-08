La venda d'entrades pels concerts de la festa major supera les 1.500

Andorra la VellaA les portes de donar el tret d'inici de la festa major d'Andorra la Vella, la corporació ha venut, fins a la data, més de 1.500 entrades per als concerts que se celebren des d'aquest divendres i fins dilluns amb motiu de la festivitat. Així doncs, actualment s'han emès aproximadament 600 tiquets per accedir a les actuacions de dilluns dia 9 d'agost de Love of Lesbian, els caps de cartell, i d'aquest dissabte de la Casa Azul. D'altra banda, el concert del grup madrileny Carolina Durante, que se celebra aquest divendres, és el que es troba més fluix de vendes, ja que no ha assolit ni la meitat de l'aforament permès, mil persones.

Des de la corporació van recordar que les actuacions es duran a terme al pàrquing del Parc Central per garantir que es compleixen les mesures de seguretat per prevenir la propagació de la Covid-19 entre els assistents. A més, el recinte tampoc disposarà de barra de bar, no es permetrà l'entrada als concerts a les persones que es trobin en estat d'embriaguesa i tothom qui surti de l'espai durant les actuacions no podrà tornar a entrar, per així evitar que es duguin a terme botellons paral·lels al recital.

Quant a la celebració del tradicional Ball del Contrapàs, fins al moment hi ha una vintena de persones acreditades per participar-hi de les cent que permetia el protocol establert pel comú. Cal recordar que les persones que vulguin participar-hi han de reservar la seva plaça al Centre Cultural la Llacuna presentant un certificat de doble vacunació o una prova diagnòstica negativa.