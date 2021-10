El Vide Dressing es consolida com a esdeveniment per a fomentar les compres sostenibles

La MassanaLa vuitena edició del Vide Dressing de la Massana s’ha tancat aquest diumenge al migdia amb un bon balanç per part de l’equip organitzatiu, que considera que s’ha aconseguit l’objectiu principal: contribuir a la cultura de les compres de segona mà.

“Considero que el Vide Dressing és un bon exemple d’economia circular, ja que pretén compartir i reutilitzar productes ja existents. A més, bona part dels productes que no s’han venut les paradistes les regalen a Carisma, que gestiona botigues de segona mà, per tant, són peces usades que continuaran en el circuit de distribució i consum”, explica el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà.

L’altre objectiu del Vide Dressing és la dinamització de la Massana. “Realitzem diversos esdeveniments al llarg de l’any per atraure públic cap a la parròquia i fomentar el consum local. A més, els visitants del Vide Dressing han sortit amb vals de descompte per a les Jornades de Tardor la Massana Fogons, i això també propiciarà moviment als restaurants massanencs”, assegura Garrallà.

Durant aquestes vuit edicions, aquest mercat no ha parat de créixer pel que fa a nombre de paradistes, superant enguany la seixantena d’estands. Els participants han marxat satisfets perquè com afirma la coordinadora del mercat, Mercè Miguel, “l’objectiu és buidar els armaris de peces que ja no et poses, a més de passar un cap de setmana divertit, amb l’experiència de convertir-te en paradista”.

Pel que fa a l’afluència de visitants, s’han comptabilitzat unes dues mil sis-centes entrades per l’edifici de les Fontetes, tot i que no s’ha comptabilitzat les persones que entraven a través de l’ascensor que condueix des del pàrquing a les diferents plantes de les Fontetes.

Recordem que es tracta de la primera edició que se celebra als edificis de les Fontetes i del Telecabina i també a la passarel·la i a les places de les Fontetes i del Quart, un canvi d’emplaçament per poder donar cabuda a totes les demandes i garantir el protocol de seguretat pel coronavirus. Tant les paradistes com els visitants han valorat positivament el canvi d’emplaçament.

Cada edició del Vide Dressing introdueix canvis i millores, en funció de les percepcions dels participants i visitants. Ara és el moment d’analitzar les dades perquè l’edició primavera encara sigui millor.

D’altra banda, el departament de Turisme i Comerç ja treballa, conjuntament amb el departament d’Esports, en el Vide Esports, que tindrà lloc al novembre, per fomentar les compres de roba i material de segona mà just abans de la temporada d’hivern.