Vint dels vint-i-quatre andorrans que estaven al Marroc ja han tornat a casa

Andorra la VellaEl terratrèmol del Marroc continua sent el principal punt de l'atenció mediàtica de la premsa internacional i, segons les últimes informacions, s'han comptabilitzat 2.122 morts i més de 2.400 ferits. Segons recull RTVA, la pràctica totalitat d'andorrans que es trobaven al Marroc quan la catàstrofe va tenir lloc, ja han tornat a casa. Són 20 dels 24 que les autoritats van localitzar. A més, el 95% dels marroquins que viuen a Andorra són de la zona del nord, on el sisme no ha provocat afectacions. Tot i això, la comunitat marroquina al Principat viu amb preocupació l'evolució de la catàstrofe.