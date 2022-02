Una vintena d'infants constitueixen el nou Consell d'Infants d'Encamp

EncampEl comú d'Encamp ha constituït aquest dimecres al matí el sisè Consell d'Infants amb un total de 23 estudiants dels quatre centres educatius de la parròquia, dels quals catorze exerciran com a consellers i nou com a suplents. L'acte, que ha tingut lloc a la sala del consell de casa comuna, ha comptat amb la presència de la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, el conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernández, els quals s'han encarregat de dur a terme l'acte de presa de possessió dels nous consellers i els han col·locat, al costat del cor, el pin que el caracteritza com a tals.

"Estem molt satisfets de la constitució del nou Consell d'Infants, és molt important perquè fan propostes al comú per millorar la qualitat de la nostra parròquia", ha indicat Mas, qui ha afegit que de les iniciatives sorgides del mandat anterior, la corporació els ha tingut totalment en compte per tirar endavant el projecte del nou parc de l'Ossa d'Encamp i també el del Pas de la Casa, així com el projecte del bus a la demanda a la vila per unir els nuclis més apartats com Vila o les Bons. "Respecte al nou parc d'Encamp els membres del Consell d'Infants van formar part del jurat per elegir la proposta guanyadora i al Pas ens van ajudar a veure que la instal·lació havia d'estar més centralitzada i no als afores de la vila", ha apuntat la mandatària.

En relació amb les primeres demandes del nou Consell d'Infants, el conseller Aron Dos Santos ha manifestat que estan treballant en una iniciativa per incrementar la seguretat als parcs infantils d'Encamp, tot detallant que serien necessaris més semàfors per evitar ensurts amb els vehicles que circulen per l'entorn. La consellera Júlia Becerra del Pas també ha apuntat que volen canviar la imatge de la vila fronterera perquè deixi de ser considerada com un indret on només anar a comprar tabac, alcohol i a esquiar, i que la gent comenci a conèixer la seva història. Al seu torn, el conseller Elyes Ben Moussa, del Pas, ha indicat que cal instal·lar més semàfors i un carril bici a vila per garantir un espai segur on circular sense el perill dels vehicles, sobretot dels turistes, i evitar haver de passar per la vorera.

Per la seva banda, Fernández ha encoratjat als infants a "observar" amb deteniment la parròquia per determinar aquelles qüestions que ells considerin més necessàries a realitzar i els ha animat a treballar en les propostes, les quals, ha asseverat, seran molt ben rebudes i analitzades pel comú encampadà.

Signatura conveni amb Unicef

La consolidació del nou Consell d'Infants també ha servit perquè el comú d'Encamp i Unicef renovessin el conveni per esdevenir parròquia amiga de la infància. Mas ha manifestat que es tracta d'una continuïtat en la col·laboració entre totes les parròquies i l'entitat per poder dur a terme projectes que beneficiïn els infants, joves i adolescents arreu del territori, com per exemple el projecte del camí escolar o la senyalització als passos de vianants pels nens amb autisme. "Unicef signa aquests convenis per facilitar l'execució de projectes que facilitin la vida i la integració de tothom", ha afirmat.