Una vintena d'infants participen a la cursa popular de Carnaval d'Ordino

OrdinoUna vintena d'infants han participat aquest dilluns a la cursa popular de Carnaval d'Ordino, un nou format del concurs de disfresses que s'engega aquest any i que, tal com ha mencionat la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, "esperem que es consolidi". D'aquesta manera, la transformació del tradicional concurs de disfresses ha engrescat els més petits de la parròquia que s'han dividit en dues modalitats, la primera per nens i nenes d'entre 1 i 7 anys (14), i la segons dels 8 fins al 18 (3).

Choy i la consellera de la minoria de Movem Ordino, Sandra Tudó, han estat les encarregades de repartir els premis entre els més petits, que s'han distribuït en un total de tres categories, el guardó al més ràpid, a la millor disfressa i a la més treballada. A més, també s'ha oferit un obsequi en forma de medalla a tots els participants en concepte d'accèssit.

En finalitzar la cursa, des del comú han organitzat una xocolata amb coca perquè infants i joves recuperessin les forces. Els actes s'allargaran fins dimecres, 2 de març a les 19 hores, quan tindrà lloc l'enterrament i cremada del Rei Carnestoltes i es posarà fi a la festa i al programa d'activitats amb focs d'artifici i vi bullit. Una representació que serà també una novetat, recuperada i organitzada per l'associació Cultura Popular.