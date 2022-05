Visites guiades pel camí ral d'Ordino per potenciar el producte Riberamunt

OrdinoEl comú d'Ordino ha llençat noves millores i novetats per potenciar la zona de Riberamunt per aquest estiu. "L'objectiu del producte és poder donar visibilitat a tots els pobles que hi ha d'Ordino cap amunt" i és un itinerari que aporta valor afegit al patrimoni, ha explicat el conseller d'Esports, Turisme i Dinamització d'Ordino. Entre les principals novetats s'ha integrat la Ruta del Ferro dins el producte, s'ha creat una visita guiada pel camí ral i també es farà una nova edició de les visites a les moles farineres. D'altra banda, per potenciar la zona, tal com es va fer l'any passat, la corporació també instal·larà un punt d'informació turística a Arans. "En la prova pilot de l'any passat van passar per la caseta 500 turistes al juliol i 1.500 durant l'agost", ha explicat Serracanta.

Pel que fa a les visites guiades, serà el primer el cop que es facin, ha remarcat el conseller, especificant que un guia anirà explicat i ensenyarà les diferents construccions típiques de muntanya com refugis, bordes, eres o corts que hi ha durant el trajecte. El recorregut serà de sis quilòmetres pel camí ral i les visites guiades aniran des del Serrat fins a la Cortinada. Aquestes es faran tots els divendres de juliol i agost a les 9.30 hores i tindran un preu de 15 euros per a adults i de 7 euros per a la canalla d'entre 6 i 12 anys. A més, el preu també inclou el retorn amb el bus parroquial des de la Cortinada fins al Serrat, el punt de sortida de l'itinerari.

Una de les altres activitats per aquest estiu seran les visites a les moles farineres després de la bona acceptació que van tenir les quatre que es van fer l'any passat. Aquestes visites es faran els dies 14 i 15 de maig i el 18 i 19 de juny. En aquest sentit, Serracanta ha recordat que encara no s'ha trobat cap moli comunal però si de veïnals. "Tenim un patrimoni de fins a 23 moles que estaven repartides per tota la parròquia", ha indicat. Aquestes sortides tindran una capacitat per a 40 persones en total amb un preu de 5 euros per persona i aniran a càrrec d'Inka Bellés.

La darrera novetat per aquest estiu és la integració de la Ruta del Ferro dins el producte Riberamunt. Concretament, els set punts d'interpretació cultural, mediambiental i del paisatge de la ruta al llarg del camí dels traginers es transformaran en set plaques del sistema Parl'APP. D'aquesta manera, la informació serà accessible per a tothom en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès) i també es trobarà disponible en braille i llenguatge de signes. El sistema amb l'aplicació a Ordino es va posar en marxa l'any passat i va tenir unes 1.600 descàrregues. Finalment, el conseller també ha comentat que hi haurà el tiquet de bus a un euro per fer tots els viatges que es vulguin durant un dia.