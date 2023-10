Xavier Espot avança que el salari mínim s'incrementarà conforme l'IPC

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha avançat aquest dilluns que el salari mínim s'incrementarà d'acord amb l'IPC i, si és possible, s'anirà més enllà. Després que el departament d'Estadística hagi publicat les dades avançades del setembre, les quals mostren un augment de l'IPC fins al 6,1%, Espot ha assegurat que el Govern també treballarà per tal que el diàleg social que hi ha establert entre patronal i sindicats arribi a bon port i es fructifiqui amb un augment dels salaris més baixos. També ha assegurat que el projecte de llei en matèria d'arrendaments -el qual espera veure la llum en les properes setmanes- no establirà "una descongelació absoluta de tots els contractes de lloguer".

Pel que fa a les dades de l'IPC avançat, el cap de Govern ha reconegut que "no són bones notícies", malgrat que també ha assenyalat que "és molt difícil moderar aquest pic de l'IPC a través de les polítiques públiques", ja que, sovint, "depèn de factors exògens o que s'escapen de la nostra realitat domèstica". En tot cas, ha afegit, "no és una bona notícia perquè significa que hi ha un encariment dels preus i, particularment, de la cistella que conforma els preus que afecten la vida quotidiana". Aquest fet, per tant, "impregnarà les decisions que hàgim de prendre d'aquí a finals d'any, i especialment en matèria de salaris i de lloguers".

Malgrat que no ha avançat detalls del projecte de llei en matèria d'arrendaments que està acabant d'ultimar l'executiu, ha posat en relleu que "tenim un compromís electoral que és trobar un terme mig d'acord amb les polítiques centristes que sempre defensem". Això implicarà "anar liberalitzant progressivament aquest sector que està molt intervingut i establir unes salvaguardes que facin que amb la problemàtica que tenim de l'habitatge la gent no es trobi absolutament desemparada".

També ha manifestat que en el context actual "no es pot contemplar un increment dels salaris", ja que aquesta decisió dependrà de l'acord al qual arribin els sindicats i la patronal. Tot i això, ha afegit que "ens esforçarem tal com calgui d'aquí a finals d'any perquè aquest acord s'assoleixi".

En resposta a aquelles veus que titllen de prematura una descongelació dels lloguers, Espot ha assenyalat que "no ens hem de posar la bena abans de la ferida" i, per tant, "les valoracions s'hauran de fer quan s'hagi aprovat el projecte de llei i se sàpiga amb què es concreta aquesta descongelació". En aquesta línia, ha reiterat que des del Govern "ja vam dir que estaríem parlant d'una descongelació molt progressiva atenent les circumstàncies econòmiques i socials i, per tant, aquest resultat de la inflació també ens obliga a replantejar aquesta situació". Amb tot, ha afirmat que es tractarà d'una descongelació "molt quirúrgica i amb garanties que protegeixi la part més feble, en aquest cas el llogater".