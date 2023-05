Xerrada sobre la pedra seca a L'espai

Andorra la VellaCreand Fundació organitza una xerrada sobre la pedra seca per als usuaris de L'espai. La sessió, que porta per títol 'La pedra seca, construcció tradicional i patrimoni de la humanitat', donarà a conèixer la construcció tradicional en pedra seca, les tipologies de construccions presents al territori fetes amb aquest material i les qualitats d'aquesta tècnica constructiva per afrontar els reptes de sostenibilitat. L'activitat tindrà lloc el dijous 1 de juny, a les 16 hores, a L'espai, el centre social d'activitats i de formació de Creand Fundació, i està organitzada amb la col·laboració del Govern.

Durant el mes de juny també tindrà lloc una sortida a Sorteny. Una activitat guiada que busca promoure la marxa a l'aire lliure d'una manera molt planera per tal de gaudir de la natura, els paisatges i els seus elements d'interès històric i cultural tot fent una mica d'esport. Se celebrarà el dia 15 de juny, a les 10 hores.

La fundació ofereix periòdicament un ampli ventall d'activitats en el marc del programa 'Envelliment saludable'.

Les places a les activitats presencials són limitades i s'adjudiquen per ordre d'inscripció. Les iniciatives tenen lloc a L'espai, el centre social d'activitats i formació de la Creand Fundació.

Creand Fundació organitza aquestes activitats amb l'objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l'economia, la història i la cultura, entre d'altres.