El youtuber Ampeter engresca una cinquantena de joves i famílies a la cloenda del Movlav

Sant Julià de LòriaEl youtuber Ampeter ha tancat aquest dissabte la segona edició del projecte Movlav al centre comercial Epizen. L'acte, que ha consistit en una entrevista i xerrada amb el creador de contingut moderada per David Murias, filòsof i impulsor de la iniciativa, ha aplegat més d'una cinquantena d'espectadors entre infants, joves i famílies, qui han conegut la trajectòria d'Ampeter, des dels inicis fins a qui és avui dia. "L'objectiu és educar als més joves amb aquesta mena de projecte a través de la constància i la meva experiència els pot ajudar", ha exposat el creador de contingut.

Ampeter ha explicat les claus que l'han portat a ser un dels youtubers de referència, posant en relleu que el més important és creure en el projecte, ser constant, no deixar l'educació i mantenir la motivació. "Amb l'auge de creadors de contingut és molt necessari reinventar-se per fer-se un lloc en aquest món", ha manifestat. A més, ha comentat que la passió per dedicar-se a la creació li va sorgir de ben petit, amb tretze anys, i va començar sent un "hobby" que finalment s'ha acabat convertint en la seva professió actual.

Per la seva banda, la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, ha celebrat l'èxit de la iniciativa, assenyalant que han escollit tancar la segona edició amb un youtuber perquè "era un canal per fer arribar un missatge amb valors al jovent". "L'Ampeter transmet uns valors molt valuosos i vam creure que era la persona indicada per cloure el projecte d'enguany", ha matisat.

Codina també ha valorat molt positivament l'edició Movlav, fent el punt al canvi de rumb que ha pres el projecte centrant-se en activitats familiars perquè pares, mares i fills comparteixin experiències. "Ha tingut molt bona acollida i hem notat que els pares tenen ganes de passar més temps de manera lúdica amb els seus fills i ells gaudeixen molt més del que s'imaginaven", ha asseverat.

Quant a la possibilitat que l'any vinent se celebri una nova edició del Movlav, la cònsol, tot i que no ha tancat la porta, ha afirmat que, de moment cal fer balanç d'enguany. A banda, ha apuntat que al desembre se celebraran les eleccions comunals i "no sabem que pot passar", per la qual cosa "no volem deixar molts projectes emparaulats".