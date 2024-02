Andorra esdevé tendència a Espanya pel 'Cas Grefg' i les xarxes s'omplen de memes

Andorra la VellaLes xarxes socials s’han omplert de memes i crítiques dirigides al famós streamer TheGrefg, després de conèixer la decisió de la justícia andorrana a favor d’una àvia de 80 anys. La sentència desestima la demanda presentada per l’empresa immobiliària del popular creador de contingut. Alguns usuaris bromegen amb el fet que es deia que Grefg mai perdia, però ara l’àvia ha sigut la seva nèmesi, el que ha provocat vídeos d’àvies ballant o celebracions del món de futbol per reivindicar la victòria judicial de l’afectada.

El Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha revocat la sentència dictada el passat agost a favor de TheGrefg, anul·lant així el desnonament i atorgant la raó a l’àvia. La resolució judicial es basa en el fet que el contracte de lloguer de la dona era anterior a la normativa vigent sobre arrendaments a Andorra, la qual cosa va impedir que fos rescindit.

yo: vaya tarde de mierda se me presenta



una sentencia del tribunal supremo de andorra: pic.twitter.com/TZ2fk8IxNV — pipa (@pipa417) 28 de febrero de 2024

TheGrefg va adquirir un bloc d’habitatges el 2020 i va decidir no renovar els contractes de lloguer dels inquilins que tenien amb l’antic propietari. No obstant això, el contracte de l’àvia estava protegit per lleis anteriors, la qual cosa va invalidar l’acció de l’streamer.

Lección de vida: No inviertas en activos donde el éxito de tu inversión depende de terceros y es una ruleta rusa. Y sí lo haces, ponte en el peor escenario posible.



❌Okupados

❌Nudas propiedades

❌Renta antigua

❌Alquiler social

❌Problemas licencia https://t.co/uaSBsJdZvX — CATESOMI (@Catesomi) 29 de febrero de 2024

La decisió judicial ha generat controvèrsia a les xarxes socials, on els usuaris han expressat el seu suport a l’àvia i crítiques cap a TheGrefg. Alguns internautes han compartit memes i comentaris sarcàstics, qüestionant l’actuació del famós streamer en aquest cas.

Fins i tot, el tuiter d’animes i manga japonès @Jwulen ha comparat l’àvia amb un dels enemics d’un videojoc, ‘Sekiro’, conegut per la seva alta dificultat. En definitiva, s’espera que aquesta situació continuï generant debat a les xarxes socials i que les parts involucrades trobin una solució que resolgui el conflicte de manera justa i equitativa.