Es casa amb un andorrà l'endemà de ser expulsada del país

Andorra la VellaUna dona va ser expulsada d'Andorra per haver comès delictes i el dia després que se li notifiqués la sentència i hagués de deixar el país va entrar per a casar-se amb un andorrà a la capital. Tot i estar expulsada, la dona anava entrant a Andorra fins que u s mesos després va ser controlada a casa d'un amic on estava instal·lada.

La dona al·legava que només va entrar una sola vegada sense autorització, en la data que es va procedir a la seva detenció, "doncs l’altre cop -el dia següent a la notificació d’expulsió- ho va fer per contraure matrimoni amb un andorrà, i que, per tant, considera que no es donen les circumstàncies per apreciar la concurrència d’una infracció continuada,".

La pròpia processada ha reconegut h"aver vingut, entre ambdues dates, diverses vegades més -adduint que ella no tenia a ningú conegut a Espanya i que com que no la controlaven, no es pensava que entrar al Principat fos tant greu-, per veure principalment a les amigues, al seu marit i al seu bon amic el qual també ho va reconèixer, tant en fase d’instrucció, com en el plenari, essent trobada i detinguda a casa d’aquest, amb les seves pertinences personals".