Els Contractistes d'Obra critiquen que González no hagi seguit les mesures de Sansa

Andorra la VellaL'Associació de Contractistes d'Obra ha mostrat el seu descontentament per les mesures que estan prenent els comuns per aturar la construcció. Tal com declaren a RTVA, estan decebuts perquè no se'ls ha tingut en compte en la presa de decisions, a més que no aporten les dades objectives que avalin les mesures, segons critiquen.

L'aturada d'un any que ha impulsat el comú de la capital ha estat un dels punts més polèmics per aquest sector, i consideren que cal mirar mesures com les d'Eva Sansa a la Massana, més centrades a limitar els metres quadrats a construir.

A banda de com s'han pres les decisions, també adverteixen que aquestes mesures poden aconseguir l'efecte contrari al que volen les administracions. Limitar la construcció farà molt complicat ampliar l'oferta disponible al mercat, el que provocarà que els preus continuïn a l'alça.

Des de l'associació també treuen pit per la seva importància a l'economia nacional, ja que recorden que aporten treball fins a quatre mil famílies. Tot i les mesures actuals, podrien aguantar un any pels projectes ja contractats, però auguren problemes a partir de llavors en cas d'allargar-se la moratòria.