La controlen per fer xivarri, insulta els agents i acaba arrestada

La MassanaLa policia ha detingut aquesta setmana a la Massana una resident de 29 anys per injúries, lesions, desobediència i resistència greu als policies durant una intervenció perquè un grup de persones estava fent molt de soroll de matinada. La dona, que formava part del grup, va tenir una reacció desproporcionada amb els funcionaris. Per resistència i insults als agents durant un control al Pas de la Casa per consum de begudes alcohòliques al carrer també va ser arrestada una altra dona no resident de 22 anys.

Pel que fa al consum d'alcohol al volant, la policia ha detingut un resident de 35 anys amb una taxa de 0,93 i un no resident de 30 anys per un positiu de 0,98.

D'altra banda, la matinada de dijous la policia va arrestar a Andorra la Vella un altre home, resident de 33 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual.