Es despulla a sobre d'un camió, insulta als agents i acaba detingut a Andorra la Vella

Andorra la VellaUn jove de 23 anys va ser detingut dimarts a la tarda a Andorra la Vella com a presumpte autor de delictes contra la funció pública, contra la llibertat i contra l'honor. Segons informa el Cos de Policia aquest dimecres, els agents van ser requerits perquè el jove estava molt alterat, s'havia enfilat i despullat a sobre d'un camió i no volia baixar. Quan els efectius van intervenir per evitar que es pogués fer mal i ajudar-lo, aquest es va mostrar agressiu escopint, desobeint, resistint-se, insultant i amenaçant de mort els policies.