Detingut per circular a la CG2 a Canillo triplicant la taxa d'alcohol

CanilloLa policia informa que aquest diumenge van procedir a la detenció d'un conductor de 41 anys a Canillo.

El cos va conèixer que hi havia un cotxe circulant per la CG2 fent ziga-zagues i trepitjant repetidament la línia contínua, i es va procedir a controlar-lo. El resultat de la prova d'alcohol es va situar en 2,48, que supera àmpliament la taxa permesa. Per aquest motiu es va procedir al seu arrest.