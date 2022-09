Detingut per fugir d'un control policial on gairebé atropella un vianant

Andorra la VellaLa policia va detenir la matinada de dijous a divendres un resident de 39 anys després d’una persecució.Cap a dos quarts de cinc de la matinada, una patrulla va voler aturar un conductor que circul·lava a gran velocitat cap a la posició del control. L’home no es va aturar i en la fugida gairebé atropella una persona que volia passar en aquells moments per un pas de vianants.

La policia va perseguir el fugitiu i el va aconseguir aturar. Quan se li va fer la prova d’alcoholèmia, l’home va donar positiu amb 1,93 grams d’alcohol per litre de sang. Va ser arrestat per l’alcoholèmia, però també per un presumpte delicte contra la funció pública –resistència i desobediència- i contra la seguretat col·lectiva –conducció temerària-.