Discursos d'odi a Andorra

Andorra la VellaLa Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) ha fet públic l'informe sobre Andorra on es remarca que s'han detectat a les xarxes casos de discurs d'odi contra immigrants, musulmans i gent del col·lectiu LGTBI. L'organisme insta les autoritats a augmentar els esforços per combatre en línia el discurs d'odi a les xarxes. Al mateix temps, es demana que es posin els mitjans per assegurar que la Justícia persegueix i castiga els atacs racistes i homofòbics.

Una de les constàncies negatives de l'informe en aquest camp fa referència a que Andorra exigeix un informe psiquiàtric per als canvis de gènere. També critica que calguin dos anys d'espera judicial per al canvi de nom o el reconeixement del nou gènere.

Els diferents interlocutors amb els quals l’ECRI es va entrevistar en el decurs de la seva visita a Andorra van indicar que "al país, generalment, existeix un ambient respectuós de la diversitat, especialment envers les persones estrangeres o d’origen estranger, cosa que també confirmen els resultats d’un estudi. Així mateix, en el transcurs de la vida quotidiana, les manifestacions d’odi envers les minories religioses són molt escasses". Dit això, "s’han detectat diverses vegades manifestacions d’odi en línia adreçades als migrants, a les persones musulmanes o a les persones LGBTI, especialment comentaris en línia com a reacció a articles de premsa i en les xarxes socials".

Vinculat al Consell d'Europa

La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) va ser creada pel Consell d’Europa és un òrgan independent de control dels drets humans, especialitzat en qüestions relacionades amb la lluita contra el racisme, la discriminació (per motius de la “raça”, de l’origen ètnic/nacional, del color, de la ciutadania, de la religió, de la llengua, de l’orientació sexual i de la identitat de gènere), la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància. Està formada per membres independents i imparcials que són nomenats per la seva autoritat moral i la seva experiència reconeguda en el tractament de qüestions relatives al racisme, la xenofòbia, l’antisemitisme i la intolerància.