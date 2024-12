L'empresa del autbús accidentat feia anys que no tenia licència i es troba en fallida

Andorra la VellaL'accident a Porté-Puymorens amb dos morts d'un autocar que havia sortit de l'Hospitalet del Llobregat per portar ciutadans colombians de compres a Andorra continua generant polèmica. El bus hauria estat contractat per una dona com a servei privat d'un viatge low cost. El preu eren 27 euros per anar i tornar amb l'objectiu de fer les compres de Nadal coincidint amb el Black Friday. Van anar al Pas de la Casa i tornaven cap a l'Hospitalet passant per França.

Més enllà que la investigació determini si va haver-hi una fallada de frens com diuen els testimonis o va ser un error humà, la polèmica envolta la companyia que gestionava l'autocar Chavi Tours. L'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, ha assegurat aquest dilluns que investiguen Chavi Tours. L'empresa, segons l'alcalde, feia anys que no tenia llicència per operar com a garatge d'autocars a la ciutat. Quirós ha afirmat que no han pogut contactar amb Chavi Tours, empresa establerta a la ciutat, però sense autorització per al negoci.

L'alcalde ha apuntat que estan "esbrinant" la logística perquè l'empresa també podria haver fet el viatge com a "intermediària" a través d'una altra que sí que tingués aquesta autorització per estacionar els autocars a la ciutat.

Concurs de creditors

La segona polèmica fa referència al fet que l'empresa es troba en situació tècnica de fallida. Es troba en concurs de creditors des del juliol passat. El 17 de juny Chavi-Tours SL va presentar demanda de concurs sense massa. O sigui, sense béns embargables o de valor inferior al deute de l'empresa, que tenia un passiu d'uns 205.000 euros.

El motiu de l'accident i com es va gestionar el viatge tenen un obstacle per ser aclarits. Tant el xofer de l'autocar com la dona que va organitzar l'excursió es troben ingressats a l'Hospital i són dues de les deu persones que es troben en estat molt greu. Fins que no s'estabilitzin no podran respondre les preguntes dels investigadors.

Informació diferent

La pàgina web de Chavi Tours, però indica una direcció a l'Hospitalet, amb oficines. I les fotografies mostren un garatge on suposadament es troben els autobusos. Entre els serveis que ofereixen hi ha viatges internacionals com el del bus sinistrat. Tenen, suposadament, una àmplia oferta de vehicles per a ser contractats. Tot i això, l'alcalde de l'Hospitalet ha manifestat que no els han pogut contactar.

La definició de l'empresa a la pàgina web és la següent:

Chavi Tours S.L. fue fundada por Antonio Chávez Cantillo, un hombre que con su esfuerzo y ganas de trabajar ha conseguido en la actualidad una flota de autocares que incorporan los últimos avances tecnològicos y las más estrictas medidas de seguridad, todo ello unido a la profesionalidad y experiencia de nuestros conductores, hacen de ello viajes inolvidables, nacionales e internacionales, transporte escolar, excursiones, traslados, servicios discrecionales, despedidas, bodas...