Empresaris catalans a Andorra donen suport a l'empresari que revèn NFT de Ronaldinho

Andorra la VellaEls empresaris catalans establerts a Andorra defensen la legalitat dels NFT de Ronaldinho, que han acabat davant del jutge per presumptes fraus. Asseguren que els avatars són una obra col·lectiva de diversos artistes, que van ser remunerats, i que una denúncia prèvia per propietat intel·lectual es va arxivar.

El creador de les imatges originals, que no ha ingressat diners pel negoci, ha demanat despenjar les unitats de valor, el que afectaria els més de 3.000 compradors. Aquests van pagar entre 300 i 400 euros per peça i, en cas que aquesta petició vagi endavant, es preveuen denúncies dels consumidors amb l’objectiu de recuperar la inversió.

Manel Torras hauria, per tant, agafat el material d’altra empresa i l’hauria comercialitzat sense cap tipus de permís. Tot i això, va cedir l’empresa Shirtum al seu fill Marc Torras i el seu soci, a més d’una altra persona que algunes fonts assenyalen que seria un testaferro.

Segons Cronica Global, La contestació a la demanda mercantil per plagi, presentada al jutjat mercantil número 6 de Barcelona, argumenta que els bustos del jugador, coneguts com a Dinhos, van ser creats col·lectivament per l'artista Jorge Beñago, Rosemile, i Alejandro López, alias Falso 9. Els promotors diuen que Beñago va crear 46 avatars d'un total de 244 elements.