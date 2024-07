Evolució favorable dels andorrans ferits per una explosió a Tarragona

Andorra la VellaEls quatre membres d'una família andorrana que van resultar ferits en l'explosió de la seva embarcació a la platja Llarga de Tarragona evolucionen favorablement, segons han informat les autoritats sanitàries. Els afectats són el pare, la mare i els dos fills menors d'edat.

L'incident va ahir durant el migdia, poc després de les dotze del migdia, quan es va produir una deflagració a la zona de coberta de l'embarcació per causes desconegudes, seguida d'un incendi. El pare i un dels fills van patir ferides greus, mentre que l'altre fill va resultar ferit menys greu i la mare amb ferides lleus. Després de l'explosió, tots quatre van saltar a l'aigua i van nedar cap a la platja per posar-se fora de perill.

Els vigilants del servei de socorrisme de la Creu Roja, que van presenciar l'explosió, van alertar immediatament els serveis d'emergències. En pocs minuts, es van desplegar a la zona efectius dels Bombers de la Generalitat, Salvament Marítim, Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana de Tarragona, Mossos d'Esquadra, ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).