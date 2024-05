La Guàrdia Civil deté 30 ciberestafadors que també actuaven a Andorra

Andorra la VellaLa Guàrdia Civil informa en un comunicat que ha detingut 30 persones en diverses localitats espanyoles en el marc de l'operació “Osgiliath”. Se'ls atribueix l'estafa de més d'un milió d'euros a víctimes de diferents països, entre ells Andorra. Dos del dirigents del grup han estat enxampats a Getafe i Barcelona.

Els agents van comprovar les seves metodologies de ciber estafa: fer-se passar per empreses reals, anunciaven vehicles de motor, maquinària agrícola i habitatges de lloguer vacacional. Per a això, creen pàgines web falses en les quals ofereixen un d'aquests productes, que realment no posseeixen, a un preu competitiu i sota el nom d'una marca solvent, emprant fins i tot el CIF real de l'empresa a la qual suplanten, però aportant com a contacte un email creat pels estafadors.

Captada l'atenció dels interessats a adquirir algun dels productes, inicien una conversa per correu electrònic en la qual sol·liciten a la víctima, entre altres coses, una còpia del seu document d'identitat que posteriorment empren per a contractar productes financers (alta de comptes bancaris o préstecs) utilitzant una identitat usurpada. La quantitat estafada en aquests casos és la reclamada en concepte de reserva del vehicle, la màquina o l'habitatge.