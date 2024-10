Higini Cierco va pagar 300.000 euros a una periodista vinculada amb el PSOE

Andorra la VellaHigini Cierco ha pagat com a mínim 300.000 euros a una periodista involucrada en l’operació de propaganda del PSOE contra jutges, fiscals i periodistes. La periodista és Patrícia López, segons fonts consultades per digitaland. Part d’aquests diners han acabat en el compte d’un altre empresari, segons publica ElConfidencial. El mitjà digital andorrà GAC Digital Andorra ha pogut saber que l’empresari és Javier Perez Dolset. Aquest vincle entre el PSOE i Higini Cierco coincideix amb que el partit socialista espanyol l’ha convocat com a suposada víctima de la campanya de la policia patriòtica del govern de Rajoy.

Cierco ha confirmat els pagaments en conversació telefònica amb elConfidencial. Els 300.000 euros van sortir en diferents transferències entre 2002 i 2023. El pagament es va fer a través de Morabanc i va arribar a un dipòsit de Caixabank en el que la titular és Patrícia López.

La periodista, que havia treballat per a la versió digital de Público i que des del 2021 dirigeix un mitjà digital, va passar 100.000 euros dels 300.000 a una societat de l’empresari Dolset que és investigat per frau a les subvencions públiques i blanqueig de capitals.

Versió de Cierco

Cierco diu que els diners correspon a un contracte amb Dolset suposadament a canvi de rebre proves que al 2015 BPA va ser atacada pels americans com a venjança del PP per no haver donat informació sobre la família Pujol. La versió de Cierco queda en entredit des del moment que ell mateix va declarar davant la Batllia que Joan Pau Miquel havia donat la informació dels comptes de Pujol a Marcelino Martín en un hotel de Madrid. Aquesta és la informació que va sortir publicada a ElMundo i que va acabar amb la confessió de l’expresident sobre l’herència de l’avi Florenci a Andorra.

ElConfidencial recull que tot i que Cierco manté la versió de l’atac del PP, “investigacions d’Andorra han revelat que BPA va ser utilitzat per polítics mexicans, Gao Ping i el règim chavista per desviar fons. Però Cierco manté que va caure per ordre de Rajoy”.

“El que necessitem provar per tots els mitjans és que vam patir un atropellament monstruós per un tema on no teníem res a veure (operació Catalunya) i volem deixar clar que som innocents“, ha declarat Cierco. El multimilionari assegura que els pagaments a López forma part de l’estratègia de defensa. “suposadament ella ens podia aportar les proves per demostrar que això va tenir lloc. La veritat és que no ho va fer i ho vam deixar córrer”.

Vinculació i ‘favor’ del PSOE

Patricia López i Pérez Dolset són, segons relata elConfidencial, dos dels elements clau de la guerra bruta del PSOE en les clavegueres dels mitjans de comunicació. Quan es va fer aquest pagament de 300.000 euros, al 2022, el PSOE va incloure Cierco en el llistat de testimonis perquè expliqués al congrés el seu suposat paper de víctima del govern del PP. Les eleccions es van avançar i la comissió no es va fer.

Els socialistes han tornat a activar la comissió per desgastar els populars que els avantatges en els sondejos i de pas augmenten els vincles amb Junts que és el partit que se sent especialment perjudicat per la suposada operació Catalunya. Dolset està gravat indicant que qui coordina la trama és “el gan jefe” en referència a Pedro Sánchez.

La llista dels compareixents en el Congrés va començar al 2023 per part del PSOE amb uns 80 noms. Hi havia Higini Cierco. Al final, només hi ha una vintena de noms i Cierco hi continua. Les compareixences comencen avui. Cierco compareix en els propers dies.

Comissions per a ‘tothom’

ElConfidencial recull que Dolset ha promès a empresaris, advocats i investigats per casos de corrupció que tothom pot aconseguir comissions milionàries si són capaços d’aportar proves que demostrin que BPA va ser atacada pel PP. A canvi se’ls garanteix una part dels més de 300 milions que els Cierco reclamen com a indemnització per la intervenció del banc. També ofereix diners a qui tingui proves de complots contra el PSOE.

Patrícia López ha estat col·laborant amb Santos Jordan en el disseny de la campanya de propaganda del PSOE contra jutges, fiscals, periodistes i dirigents de l’oposició. L’objectiu, segons elConfidencial, és crear una cortina de fum pels escàndols per trames de corrupció al partit de govern. Els casos de la dona de Sánchez, Begoña Gómez, i el seu germà Daviz Azagra. O les imputacions a José Luis Ábalos i Koldo García Aguirre.