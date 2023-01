Increment de la circulació de bitllets falsos de 20 euros

Andorra la VellaLa policia i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) han tornat a detectar un increment de la circulació de bitllets falsos, sobretot de 20 euros.

Es tracta dels anomenats “de cinema” o “fantasia”, bitllets que simulen els legítims de 5, 10, 20 i 50 en color, mida i disseny, però que es poden distingir dels autèntics perquè inclouen inscripcions en l’anvers o el revers. En aquestes inscripcions s’indica que no són de curs legal. S’hi poden llegir missatges com 'This is no legal tender, it’s used for motion props, movie money i prop copy'. A més, tots tenen el mateix número de sèrie, el MB66688880, referència que comparteixen més del 89% de tots els bitllets “de cinema” o “fantasia” interceptats el 2022.

S’estan trobant, sobretot, arran de les festes nadalenques, dates que els estafadors haurien aprofitat per introduir els bitllets en el circuit comercial. És per això que la Policia i l’AFA demanen als responsables i treballadors de comerços que estiguin especialment atents. Es recomana als establiments comprovar l’autenticitat de tots els bitllets, independentment del seu valor, per poder detectar-los en el moment del pagament.

Si algun comerç es troba amb una persona que intenta pagar amb aquest tipus de bitllet, s’ha de trucar la Policia i retenir el bitllet per evitar que arribi a un altre establiment.

Es recorda que fer servir aquests bitllets sent conscient que són il·lícits pot constituir una infracció penal. En cas de detectar bitllets falsos, es recomana a la ciutadania lliurar-los als bancs o al Cos policial per tal que siguin retirats de la circulació.