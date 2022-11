L'enxampen pel robatori d'un mòbil per posar-li la seva targeta SIM

Andorra la VellaUna conductora havia deixat la seva bossa de mà a l’interior d'un Mini Cooper, que es trobava estacionat al carrer Esteve Dolsa d’Andorra la Vella. La finestra del conductor era baixada i una jove de 20 anys va aprofitar per prendre la bossa de mà que contenia un mòbil SAMSUNG A20 i unes

ulleres de sol. Els dos objectes estaven valorats en 450 euros.

La noia, que anava acompanyada d'un noi, va sortir corrents del carrer Esteve Dolsa. Va ser vista per la conductora, però no se l'hauria pogut identificar sinó hagués aprofitat el telèfon per ús propi. Va posar una targeta d'Andorra Telecom al seu nom i quan el va fer funcionar queda enregistrat el telèfon amb el qual opera un número. Va ser condemnada per una contravenció de furt i ha de pagar 500 euros.