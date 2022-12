L'expulsen d'un local per molestar clients i acaba amenaçant a la policia

EncampDimarts, a les 02:40 hores al Pas de la Casa, es va detenir un turista de 27 anys, per resistència greu, injúries i amenaces als agents de Policia. Aquest es trobava a l’exterior d’un local d’oci nocturn, després de forcejar amb un empleat que l’expulsava de l’interior per molestar la resta de clients. La patrulla va intervenir per controlar les dues parts, moment en que l’interessat va reaccionar de manera desproporcionada envers els agents.