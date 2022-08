A Marsol li "sap greu" l'afer de l'agent de circulació que es va quedar un mòbil d'objectes perduts

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella obrirà un expedient a l’agent de circulació que ha estat detinguda per haver-se quedat un telèfon mòbil de gamma alta que es trobava com a objecte perdut. La cònsol major Conxita Marsol ha indicat que li sap “molt greu” i que “segurament no era conscient de les conseqüències del que estava fent”. La corporació va denunciar els fets a la policia perquè “eren molt clars” i esperarà a veure quins són els delictes dels quals se l’acusa per determinar com serà l’expedient “sempre respectant el principi de presumpció d’innocència”. Marsol ha de comentar que el comú “ha de ser molt estricte” perquè gestiona diners públics i mentre en una empresa privada hi ha més marge “en l’administració si es descobreix alguna cosa hem d’actuar”.