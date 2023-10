Multa a un propietari que va al·legar la recuperació d'un habitatge per a ús propi i no era cert

Andorra la VellaEl ministeri d’Habitatge ha obert tres expedients sancionadors contra propietaris que havien al·legat la recuperació d’un habitatge per a ús propi o familiar acollint-se al que determina la llei. D’aquests, un ha resultat en sanció per l’acreditació de dues infraccions greus i equival a la imposició d’una multa equivalent al salari mínim per cadascuna de les infraccions (per tant dos salaris mínims). Altres dos expedients es troben en fase d’instrucció.

Des d’Habitatge informen que s’ha rebut des del 2020 un total de 28 notificacions relatives a expedients de recuperació d’un habitatge per a ús propi o familiar (quatre de les quals el 2020; set el 2021; sis el 2022 i onze el 2023). D’aquestes 28 notificacions cal destacar que 17 han recuperat l'habitatge per a ús propi o familiar i han acreditat el cens i l'alta de subministraments, per tant, són 17 expedients tancats en no haver-se constatat cap infracció. En altres sis casos la data d'expiració del contracte encara no ha arribat i per tant, estan en curs. Ara resta pendent de fer-se les comprovacions oportunes quan pertoqui. Des d’Habitatge detallen que a hores d’ara hi ha altres dos expedients sancionadors que estan pendents d’incoar-se, corresponents a aquest 2023.