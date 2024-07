Alfons Clavera sobre l'Operació Catalunya: "S'ha clarificat una mica la situació"

Andorra la VellaL'advocat Alfons Clavera ha fet unes declaracions rellevants aquest diari sobre el desenvolupament del Cas Operació Catalunya. Segons Clavera, "s'ha clarificat una mica la situació" després que l'Audiència Provincial de Madrid hagi dictat una resolució sobre el recurs presentat per Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz i el Ministeri Fiscal contra la jutgessa penal del número 32, qui havia donat ús a la comissió rogatòria sol·licitada per la Batlle especialitzada d'Andorra, Estefania García.

L'Audiència ha admès el recurs "per una qüestió purament formal, un defecte de forma", segons ha explicat Clavera. En resposta a aquesta resolució, l'advocat de l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) ha presentat un escrit judicial adreçat a la Sra.batlle, Estefania García, en el qual es fan tres peticions específiques.

Ampliació de la querella i noves comissions rogatòries

En primer lloc, es demana a la Batlle que admeti l'ampliació de querella presentada l'octubre de 2023, la qual sol·licitava la inclusió del presumpte delicte d'associació il·lícita i la implicació de Basilio Sánchez, un alt càrrec de la Guàrdia Civil. També es recorda que l'agost de 2020, el Batlle Manuel Santolaria ja va admetre una querella pels presumptes delictes de coacció a les institucions contra Rajoy, Montoro i Fernández Díaz, i es demana que es faci referència a aquests antecedents.

En segon lloc, l'escrit sol·licita amb urgència la lliura de noves comissions rogatòries, tal com demana l'Audiència Provincial de Madrid, amb una relació succinta dels fets presumptament comesos, individualitzant les conductes i els delictes, tal com preveu l'article 14 del Conveni Europeu d'Assistència Judicial en Matèria Penal.

L'Audiència no estima la protecció diplomàtica per Rajoy

Finalment, Clavera ha fet una valoració positiva de la decisió de l'Audiència de Madrid, destacant que "les autoritats d'Espanya no han tingut en compte el que al·legaven els advocats de Rajoy, que era que ell tenia protecció diplomàtica, i per tant no estimen el que demanaven els advocats, que era que se'ls hi reconegués aquesta protecció diplomàtica".

L'endemà de conèixer-se la decisió de l'Audiència de Madrid de denegar la rogatòria, l'IDHA ha actuat ràpidament per la via judicial per evitar que l'afer quedi en via morta. A més de les peticions esmentades, l'escrit presentat per Clavera inclou la sol·licitud que es recordi al servei de policia que fa dos anys es va encomanar per providència una investigació que encara no ha estat lliurada.