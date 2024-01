Operació Catalunya: BPA filtrava il·legalment a l'Estat Espanyol comptes d'autoritats independentistes

Andorra la VellaNous documents de la Unitat d'Afers Interns de la Policia Nacional espanyola han estat fets públics, destacant la seva relació amb l'anomenada Operació Catalunya. La informació revela detalls dels comptes de la família Pujol al Principat d'Andorra, així com atribucions a Artur Mas de comptes a Liechtenstein i l'ús d'un informe fals sobre els comptes de Xavier Trias a Suïssa.

Aquesta nova documentació també indica que el govern de Mariano Rajoy va utilitzar la policia espanyola per investigar partits independentistes amb l'objectiu de minar el procés independentista. La primera actuació de la policia fora d'Espanya va ser a Andorra, on, segons informes, van obtenir il·legalment els comptes de la família Pujol Ferrusola a la Banca Privada d'Andorra.

La documentació, datada a l'1 de juliol de 2014, revela la col·laboració forçada del BPA amb les autoritats espanyoles per temor a perdre la llicència. S'inclouen captures de pantalla dels comptes de Marta Ferrusola i els seus fills, que van rebre onze ingressos per valor de 3,4 milions d'euros entre el 2011 i el 2012. Aquesta informació va ser revelada enmig de l'investigació de negocis de Jordi Pujol Ferrusola pel 2012, amb el posterior reconeixement de Jordi Pujol sobre els diners no declarats a Andorra el 2014.