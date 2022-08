Prop de 300 multes des del gener per excés de velocitat a Sant Julià

Sant Julià de LòriaHan passat gairebé dos anys des que el Govern i el comú de Sant Julià de Lòria van decidir actuar per reduir els excessos de velocitat a la zona de l'avinguda Francesc Cairat i al nou vial lauredià. Passat aquest temps, però, la problemàtica encara cueja i el Cos de Policia continua realitzant controls puntuals amb radars mòbils per tal de sancionar aquells conductors que superen el límit màxim de 50 quilòmetres per hora.

De fet, segons ha explicat el cos d'ordre, des d'inicis d'aquest 2022 s'han efectuat 29 controls que s'han clos amb un total de 274 sancions. Des de la policia, a més, s'informa que "aquests controls continuen i continuaran efectuant-se al llarg del temps".

Cal recordar que amb l'objectiu de reduir la velocitat per part dels conductors, el Govern va instal·lar a la zona del nou vial, i també a Francesc Cairat, uns radars pedagògics que alerten als conductors quan superen la velocitat permesa. Tot i això, es tracta d'una mesura que no ha funcionat tal com s'esperava.

És important assenyalar que si s'analitzen les dades del 2021, els controls que es van efectuar des de finals del mes de maig i fins a mitjans d'agost van permetre sancionar a 86 conductors. Malgrat que el període analitzat en aquest cas és més ampli, les dades estan lluny de reduir-se.