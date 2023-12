Set detinguts per falsificar els certificats d’experiència laboral

Andorra la VellaEls darrers dies, la Policia ha detingut set persones com a presumptes autores de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver falsificat certificats d’experiència laboral amb la finalitat d’obtenir el permís de residència i treball. Tenen entre 21 i 41 anys. Sis de les persones arrestades van ser detingudes en dependències del mateix Servei d’Immigració i la setena, en canvi, va ser arrestada a Ordino. Aquesta última hauria ajudat un dels altres detinguts a falsificar el document.

La Policia recorda a les persones que vulguin sol·licitar un permís de residència i treball que alterar o falsificar dades relacionades amb l’experiència i la vida laboral és un delicte. Les persones que el cometen, a més de la detenció, d’una possible expulsió i de no poder optar al lloc de feina, passen a tenir antecedents penals, fet que els impedirà demanar de nou el permís de residència i treball mentre els hi constin.