A tràmit la querella presentada pels veïns de Berén contra l'alcaldessa de Valls d'Aguilar

Andorra la VellaEls jutjats de la Seu d'Urgell han admès a tràmit la querella criminal presentada pels veïns de Berén contra l'alcaldessa de Valls d'Aguilar, Rosa Fàbrega. Un enfrontament que fa mesos que s'allarga, i que va néixer a partir de la decisió de l'alcaldessa i el seu consistori d'expropiar i privatitzar la gestió de l'aigua al municipi, per a presumptament dirigir les noves canonades segons els seus interessos personals. També se l'acusa de passar una casa d'Argestues, considerada com a bé comunal, a bé patrimonial per a procedir a la seva venda, per a terminar condemnant al mateix ajuntament a pagar una indemnització a la seva empresa.

Aquestes acusacions parteixen d'un projecte concret, impulsat per l'Ajuntament, per expropiar i canalitzar cabals d'aigua fins a la població d'Argestues, on la querellada posseeix i explota un conjunt de cases rurals. Un procés que té al veïnat de Berén contra Fàbrega, i que ha provocat episodis d'alta tensió com el sabotatge a les canonades .