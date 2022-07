Uns veïns 'en guerra' destrossen canonades d'aigua a l'Alt Urgell per valor de 50.000 euros

Valls d'AguilarEl ple del Consell Comarcal ha condemnat aquest dijous els darrers episodis d'"actes vandàlics, amenaces i coaccions" que s'han produït els darrers dies a les Valls d'Aguilar i que ara ha estat ampliada, atès que hi ha hagut nous incidents. L’Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra pels actes vandàlics que, segons asseguren, uns veïns han perpetrat contra les obres de portada d’aigua potable en alta al nucli d’Argestues. Els treballs van començar el mes de maig passat. El consistori ha aportat gravacions en les quals, afirmen, s'hi pot veure "el moment en què persones de Berén i Espaén ocasionaven els danys". La policia ha obert una investigació sobre els fets i ja han citat a declarar diverses persones.

Des de l'administració local valoren els actes vandàlics com a "greus" perquè "es van arrencar uns 230 metres de canonades, enterrades aproximadament a un metre de profunditat" i "es van tallar diverses claus de pas, es van trencar comptadors i es va destruir el tancament de les fonts". El president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Martí Riera, veu intolerable "trinxar una actuació que ha estat subvencionada per la Generalitat i que per tant la paguem tots en major o menor mesura". Quant al sobrecost que això suposarà, el president comarcal apunta que, als 30.000 euros dels danys inicials, ara cal afegir-hi els 10.000 de la reparació d'emergència i 10.000 € més per la nova reparació que ara caldrà fer després del darrer atac. Tot plegat, un mínim de 50.000 €. Riera també s'ha mostrat especialment indignat pel fet que s'hagi amenaçat tant l'alcaldessa com el constructor, "en un moment en què ja costa molt trobar constructors per fer obres com aquesta, a causa de l'augment de costos", i per això expressa el seu suport a l'alcaldessa enfront d'aquests incidents.

La denúncia policial, acompanyada d'una gravació, pel "sabotatge" perpetrat contra aquesta obra per part d'un grup de persones que apareixen a les imatges i que l'equip de govern afirma que estan vinculats al poble de Berén. Aquestes accions s'han repetit aquesta setmana mateix, la nit de dimecres, i per això ara l'ajuntament ha ampliat la denúncia i hi ha afegit les amenaces que, asseguren, algunes d'aquestes persones han adreçat tant a l'alcaldessa com a l'empresa constructora. Des del Consell han condemnat aquesta "destrossa a una obra pública" i les "intimidacions" que presumptament s'han dut a terme, segons recull Ràdio Seu.

Pel que fa a la demanda presentada per la comunitat de regants de Berén, que considera que l'obra és il·legal, la vicepresidenta primera del Consell i portaveu de Junts, Josefina Lladós, va mostrar el ple suport de la institució comarcal a l'alcaldessa de les Valls d'Aguilar, Rosa Fàbrega, en relació amb "fets lamentables".