(Vídeo) La policia localitza quatre embolcalls amb droga a un bot de xampú

Andorra la VellaLa policia d'Andorra ha compartit en les seves xarxes un vídeo mostrant com alguns delinqüents amaguen la droga als llocs més insospitats. En aquest cas, desarmen un pot de xampú en què resulta que hi ha dos embolcalls amb cocaïna i altres dos amb metamfetamina. El cos també llança una advertència a la publicació: "l'amaguin on l'amaguin, la trobarem".

En aquest pot de xampú vam localitzar dos embolcalls amb cocaïna i dos més amb metamfetamina. #PoliciaAndorra #lluitemcontralesdrogues pic.twitter.com/BdZKokmPLj — Policia Andorra (@andorra_policia) 24 de marzo de 2023