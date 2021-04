Els llibres i les roses tornen dos anys després a la plaça Laurèdia de Sant Julià de Lòria

Sant Julià de LòriaDos anys després, la plaça Laurèdia de Sant Julià de Lòria torna a acollir aquest 23 d'abril una nova Fira de Sant Jordi. A partir de les 10 hores, prop d'una desena de paradetes, algunes d'elles de caràcter solidari, ja oferien a la ciutadania llibres, roses i treballs manuals per regalar. Les parades estaran obertes de manera ininterrompuda fins a les 19 hores. Paral·lelament, tot just al davant de la plaça Laurèdia, també s'ha habilitat un espai dedicat a la signatura de llibres per part de diferents autors del país.

A més, de les 12 a les 13 hores i de les 18 a les 19 hores, el comú també apropa a la vila il·lustradors que crearan imatges en directe, i de les 17 a les 19 hores tindrà lloc un taller de treballs manuals per a infants. De cara a les 18 hores, es durà a terme l'entrega de premis del concurs de microrelats 'Històries d'una pandèmia', també a la plaça Laurèdia.

A partir de les 21 hores de divendres i dissabte, els ciutadans lauredians també podran gaudir de l'espectacle 'More no More', de Maria Moreno, guanyador del guardó al moment màgic en la darrera Biennal de flamenc de Sevilla. De cara a la jornada de dissabte, de les 11 a les 12.30 hores tindran lloc dues 'masterclass', una d'elles de ball i l'altra de guitarra flamenca. Per cloure Sant Jordi, de les 12.30 fins a les 14 hores se celebraran dues noves 'masterclass' dedicades al 'compás i palmas' i al 'cante'.