Arrenca la cita amb les pallasses a Andorra la Vella

Andorra la VellaEl Festival internacional de pallasses d'Andorra (FIPA) torna aquests dies a Andorra la Vella després que l'any passat no es pogués celebrar per la pandèmia. En total, s'oferiran cinc espectacles que han arrencat aquest dijous de la mà d'Oihulari Klown, al Teatre Comunal i la proposta 'Sex o no sex'. Aquest divendres a les 20 hores el públic podrà gaudir, també al Comunal, de l'espectacle 'La costurera', de Gardi Hutter i posteriorment a les 22 hores Clara del Ruste actuarà al centre cultural la Llacuna. Ja dissabte, a les 20 hores serà el torn de Pepa Plana que estrenarà l'espectacle 'Si tu te'n vas' al Teatre Comunal i a les 22 hores Cristina Solé clourà el festival a la Llacuna, amb l'espectacle 'Weet floor'.