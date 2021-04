Els autors andorrans tornen a triomfar

Andorra la VellaDos anys després, les roses i els llibres han tornat a ser els protagonistes d'Andorra amb motiu de la diada de Sant Jordi. L'afluència de públic està sent notable tant a les parades ubicades a les diferents parròquies com a les llibreries que, tot i les restriccions en els aforaments, poden celebrar enguany una data que durant el 2020 va haver de traslladar-se al format telemàtic. Com ja és habitual, la literatura andorrana està sent la protagonista de la jornada pel que fa al nombre de vendes.

Publicacions com 'Carlemany i Andorra. Històries de la Carta pobla, el document que va originar una llegenda' d'Oliver Vergés o el 'Bestiari Pirinenc' d'Iñaki Rubio, són els llibres que estan liderant el rànquing de vendes. Tot i això, des de les llibreries andorranes també confirmen que s'estan venent força exemplars de 'Cal Rafeló, l'antiga fàbrica Reig. Una aproximació etnogràfica a la indústria del tabac a Andorra' d'Isabel de la Parte i Albert Moncusí, 'Carrer del bosc' de David Gálvez, i 'Paraula d'Andorra' de David Paloma.

En llengua castellana els llibres amb més demanda estan sent 'El juego del alma' de Javier Castillo, 'El arte de engañar al karma' d'Elisabet Benavent, i 'Sira' de Maria Dueñas.

El cert és que l'arribada de compradors als establiments està sent notable durant tot el dia. Alguns llibreters asseguren que la feina està sent "espectacular", arribant fins i tot a superar els ingressos registrats el 23 d'abril del 2019. La feina, que s'ha concentrat en major part al matí però també durant la tarda, correspon al bon temps "i a les ganes que teníem tots plegats de sortir", asseguren.