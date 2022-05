Conferències, cinema i gastronomia per apropar la ciutadania a la cultura coreana

OrdinoLa cinquena edició del cicle Geografies d'Ordino té com a finalitat apropar la cultura coreana a la ciutadania del Principat a través de conferències, cinema i gastronomia. El comú ha encetat aquest dilluns un programa que ha comptat per primera vegada amb la participació de l'ambaixador de Corea a Espanya i Andorra, Bahk Sahnghoon, i que s'allargarà fins al proper 21 de maig.

Tot just abans de donar el tret de sortida a la presentació del cicle, Albert Padrol, com a coordinador i responsable de continguts del programa, ha posat en relleu que al llarg de dues setmanes s'incidirà en aspectes econòmics i socials de Corea, però també es parlarà de la cultura popular, la situació "de les dues Corees", i es repassaran qüestions relacionades amb l'espiritualitat i la religiositat.

Malgrat que s'abastaran diversos àmbits del país asiàtic gràcies a les intervencions d'experts en la matèria, Padrol ha assegurat que "cap cultura i cap país els coneixeràs en dues setmanes", per la qual cosa, el cicle només pretén donar una sèrie de pinzellades del país i, a partir d'aquí, "convidar als assistents a investigar més pel seu compte", sigui viatjant al territori o bé coneixent-lo a través de la seva gastronomia sense haver de desplaçar-se.

En la presentació de la cinquena edició del cicle també hi ha pres part el cònsol honorari de Corea a Andorra, Jordi Nadal, qui també és director general d'Andorra Telecom des de fa 9 anys. En declaracions als mitjans de comunicació, Nadal ha exposat que ostenta aquest títol des del 2015, quan se li va oferir la possibilitat gràcies a l'aproximació a empreses andorranes per part de la parapública. El seu paper, ha dit, és el de vetllar per establir bones relacions entre ambdós països a nivell econòmic i turístic.

Pel que fa al Geografies, el cònsol honorari ha destacat la importància de donar a conèixer un país desconegut per a molts. "Corea és un país llunyà de per si, una cultura asiàtica que genera molt desconeixement i una manera de funcionar molt diferent de la del món occidental". En aquest sentit, ha afirmat que "el programa ha estat excel·lentment pensat", ja que "permet tocar moltes tecles" per tal que la gent "surti amb un coneixement de Corea" més aprofundit del que es pot tenir 'a priori'.

Després de la presentació oficial, la primera conferència del cicle tindrà lloc aquest dimarts 10 maig a càrrec del professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Josep Manel Brañas, que oferirà una xerrada sobre l'evolució econòmica i social del país i on es tractarà, a grans trets, com Corea ha passat de ser un dels territoris més pobres a la dècada dels cinquanta a una de les primeres economies del món el 2022.