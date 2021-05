El Geografies mostra l'Àsia Central a través de dones viatgeres

OrdinoLa quarta conferència del cicle Geografies d'Ordino sobre la ruta de la seda ha posat el focus en les dones viatges a l'Àsia Central. L'escriptora i professora de literatura comparada, Patricia Almarcegui, sota el títol 'Viatjar en femení a l'Àsia Central' ha aproximat aquesta part d'Àsia a partir de dues dones viatgeres. Durant la xerrada ha explicat "les condicions en què viatgen, el perquè escullen anar allà i com veuen la zona". La característica principal que ha ressaltat Almarcegui d'aquestes dones és "que es fixen en altres dones, ja que els viatgers homes no s'hi fixen" i sempre les descriuen "com a subjectes".

De fet, ha repetit que l'objectiu de la seva conferència era poder accedir a aquesta Àsia Central que no ha tingut visibilitat i que és completament desconeguda, com és "l'Àsia Central explicada per les dones viatgeres". També ha comentat que si ha escollit aquestes dues viatgeres, és perquè avui en dia encara no hi ha moltes dones que hagin deixat constància escrita dels seus viatges en aquesta zona. En aquest sentit, ha manifestat que les dones al llarg de la història no han tingut la llibertat ni la independència econòmica per poder viatjar, i per aquest motiu, hi ha una part i una visió de la història i dels viatges que no es coneix. "És necessari que hi hagi llibres que ens expliquin com són, com pensen i com es descriuen aquestes dones", ha dit.

D'altra banda, Almarcegui també ha comentat el seu viatge a aquesta Àsia Central, principalment a Uzbekistan i Kirguizistan, el qual "va ser complicat perquè són viatges que tant si es fan en grup com sola, són difícils". Concretament, el primer viatge, i amb el qual va escriure UN llibre el va fer l'any 2008, però el 2019 hi va tornar i "vaig tenir la sensació que el país estava igual".

El cicle continua el proper dilluns 10 de maig amb un taller de tapissos titulat 'El teler de catifes' a càrrec de la professora d'art tèxtil a l'escola Massana de Barcelona, Francesca Piñol. Concretament, s'analitzaran les tècniques més tradicionals utilitzades per crear motius i textures, a través de diverses catifes i es farà una petita pràctica. El cicle finalitza el 15 de maig i fins aquest dia també es poden visitar l'exposició de catifes i de fotografies a l'Era d'Ordino.